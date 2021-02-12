Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
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Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi

12.02.2021 08:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 08:50
Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi

Kadıköy'de etkili olan rüzgar ve sağanak yağış sonrasında bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Kadıköy'de etkili olan rüzgar ve sağanak yağış sonrasında bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Aracının başına gelen sürücü, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Olay sabah 07.00 sıralarında Fenerbahçe Kalamış Caddesi üzerinde meydana geldi. Etkili olan rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle defne ağacı park halindeki Altuğ Öncü'ye ait aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olay nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

ŞAŞKINA DÖNDÜAracının yanına gelen Altuğ Öncü gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Öncü "Doğal afetlerle yaşamayı öğreniyoruz artık. Geceden park etmiştik. Rüzgar başladığını duyduk ama böyle olacağını tahmin etmemiştik. Ağaç çekilince göreceğiz zarar var mı diye" diye konuştu.


Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi
Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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