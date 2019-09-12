Kadıköy'de ağaç aracın üzerine devrildi

12.09.2019 10:43

Kadıköy'de park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Sabah işe gitmek için aracını gören sürücü gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Olay gece saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki ağaç bilinmeyen bir nedenle park halindeki Hasan Aksu'ya ait aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olay nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

Sabah işe gitmek için aracının yanına gelen Hasan Aksu gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aksu 'Gece büyük bir ses geldi. Ön cepheye baktım bir şey göremedim. Sabah işe gitmek için geldiğimde aracımın üzerine ağacın düştüğünü gördüm. Tutanak tutturucam. Sağlık olsun 'diye konuştu.

Kaynak: DHA