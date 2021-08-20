KADIKÖY'DE AFGAN KADINLAR İÇİN EYLEM
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KADIKÖY'DE AFGAN KADINLAR İÇİN EYLEM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA KADIKÖY'de kadınlardan oluşan grup, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, Afgan kadınlar için dayanışma eylemi yaptı.

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA KADIKÖY'de kadınlardan oluşan grup, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, Afgan kadınlar için dayanışma eylemi yaptı.

Kadıköy'de çeşitli platform üyesi kadınlar akşam saatlerinde Süreyya Operası önünde toplandı. Kadınlar, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından, Afgan kadınlarla dayanışma için eylem yaptı. Kadınlar, ellerindeki pankartlarla sloganlar attı. Polis ekipleri Bahariye Caddesi'nde güvenlik önlemi aldı.

Grup adına basın açıklaması yapan Çağla Akdere, "Afganistan'da Taliban rejimi altında can güvenliği olmadığını söyleyen kadınların çığlığı bütün dünyaya yayılıyor. Artık Afganistan'da Taliban karşıtı olan hiç kimse için can güvenliği yok." denildi. Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

KADIKÖY'DE AFGAN KADINLAR İÇİN EYLEM
KADIKÖY'DE AFGAN KADINLAR İÇİN EYLEM
KADIKÖY'DE AFGAN KADINLAR İÇİN EYLEM
KADIKÖY'DE AFGAN KADINLAR İÇİN EYLEM
KADIKÖY'DE AFGAN KADINLAR İÇİN EYLEM
KADIKÖY'DE AFGAN KADINLAR İÇİN EYLEM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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