Kadıköy'de açık kasa kamyonette tehlikeli yolculuk kamerada
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Kadıköy'de açık kasa kamyonette tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de açık kasa kamyonette ayakta seyahat eden şahsın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de açık kasa kamyonette ayakta seyahat eden şahsın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülendiğini anlayan şahıs ise el hareketinde bulunarak tepki gösterdi.

Olay, Kadıköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bir vatandaş, trafiğin yoğun olduğu esnada açık kamyonetin üzerinde ayakta durarak seyahat etti. Canını hiçe sayan vatandaşın bir yandan kulaklıkla müzik dinlediği o anlar pes dedirtti. Bir süre kamyonetin kasasında ayakta yolculuk eden şahıs kısa süre sonra gözden kayboldu. Öte yandan görüntülendiğini fark eden şahıs, kendisini görüntüleyen vatandaşa el hareketinde bulunarak tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kadıköy'de açık kasa kamyonette tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de açık kasa kamyonette tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de açık kasa kamyonette tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de açık kasa kamyonette tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy'de açık kasa kamyonette tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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