Kadıköy'de 9 katlı apartmanda yangın paniği
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Kadıköy'de 9 katlı apartmanda yangın paniği

Kadıköy'de 9 katlı apartmanın 2'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

18.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:27
Kadıköy'de 9 katlı apartmanda yangın paniği

'de 9 katlı apartmanın 2'inci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangın tarafından söndürüldü.

Kadıköy Feneryolu Kuyubaşı Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir apartmanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kadıköy'de 9 katlı apartmanda yangın paniği
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