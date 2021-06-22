KADIKÖY'DE 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
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KADIKÖY'DE 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

KADIKÖY'DE 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de 8 katlı binanın 8'inci katından düşen ve alzaymır hastası olduğu belirtilen 86 yaşındaki Suna Tuğtekin hayatını kaybetti.

KADIKÖY'de 8 katlı binanın 8'inci katından düşen ve alzaymır hastası olduğu belirtilen 86 yaşındaki Suna Tuğtekin hayatını kaybetti.

Suna Tuğtekin isimli 86 yaşındaki kadın Kadıköy, Bostancı Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın 8'inci katında ailesi ile oturuyordu. Alzaymır hastası olduğu belirtilen Tuğtekin, saat 10.30 sıralarında yatak odasının penceresinden düşerek, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay sırasında mutfakta olduğunu söyleyen Rus bakıcısı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KADIKÖY'DE 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
KADIKÖY'DE 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
KADIKÖY'DE 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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