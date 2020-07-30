KADIKÖY'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ
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KADIKÖY'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKadıköy'de 5 katlı bir binanın beşinci katında yangın çıktı.

30.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:15

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Kadıköy'de 5 katlı bir binanın beşinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı bir vatandaş dışarı çıkartılırken, ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın saat 13.00 sıralarında Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Yazar Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın beşinci katında çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Yavuz Güneri Doğusoy ve eşi dışarı çıkarken ve apartman sakinleri de tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Daire sakini Yavuz Güneri Doğusoy, tekerlekli sandalye ile apartmandan çıkartılarak tedbir amaçlı ambulansa alındı.

Mahalle sakini Muhammet Eryüksel, 'İtfaiyeyi aradık. Doğalgazı kapattık yangın büyümesin diye. Aspiratörden çıkmış yangın. İçeride yaşlı amca varmış. Çıkarttılar. dedi.

KADIKÖY'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

Kaynak: DHA

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