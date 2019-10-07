Kadıköy'de 5 katlı bina tahliye edildi

07.10.2019 14:16

Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Kadıköy'deki 5 katlı bina yapılan incelemelerin ardından riskli olduğu gerekçesiyle polis ve zabıta kontrolünde tahliye edildi. Zabıta ekipleri binayı mühürledi.

Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi Nakil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina yapılan incelemelerin ardından riskli olduğu gerekçesiyle belediye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Belediye ekipleri 3 gün önce içinde 8 daire ve 4 dükkan bulunan binada oturan apartman sakinlerine apartmanı boşaltmaları gerektiğini tebliğ etti. Bugün sabah saatlerinde binaya gelen zabıta ekipleri, daire sakinlerini eşyalarıyla birlikte tahliye etti. Binanın tahliyesi sırasında zabıta ekiplerine polis de eşlik etti. Binanın zemin katında bulunan 4 dükkan sahibi ise en kısa sürede dükkanların tahliye edilmesi konusunda uyarıldı. Vatandaşların tahliyesinin ardından apartman zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bir apartman sakini Belediye binamıza geldi, gözle görülür şekilde bakıldı. Depreme dayanıklı olmayacağından dolayı kapatılmasına karar verildi. Ben rahatsızım çalışmıyorum da, tek yaşıyorum. Eşyalarımı şu an hemen tahliye etmemi istiyorlar. Mühürlüyorlar. Ben şimdi bunları nereye koyayım. Kaymakamlığa gittim, kaymakamlık yardım etmiyor. Belediyeye gittim, belediyeciler de burada. Biz bir şey yapamayız. Başının çaresine bak diyor.ö Dedi.

Kaynak: DHA