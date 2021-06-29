Son dakika haberi | Kadıköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Kadıköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi: Kadıköy'de 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kadıköy'de 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Rasimpaşa Mahallesi Teyyareci Sami Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında bulunan dairenin yan tarafına uzantı olarak yapılan oda bölümünde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İçeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye sepeti yardımıyla kurtarıldı. Yangına uykuda yakalanan bir kişi ise hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale ederek ayakta tedavi etti. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Yangını gören Ahmet Acar, " Sabah saatlerinde iş yerimizi açmaya geldiğimizde yangını gördük. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apart odalarda kalan bir kişi hayatını kaybetmiş" diye konuştu.

-İHA-

Son dakika haberi | Kadıköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Kadıköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Kadıköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Kadıköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Kadıköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Kadıköy'de 5 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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