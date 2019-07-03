Kadıköy'de 4 katlı binadan yangın

İSTANBUL - Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldığı gözlendi. Yoğun dumandan etkilenen bir vatandaş ile itfaiye erine ambulansta müdahale yapıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kadıköy Fenerbahçe Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreye yoğun dumanın yayıldığı görülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye tarafından müdahale edildiği sırada bir vatandaş ile bir itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale yapıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA