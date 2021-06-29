KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
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KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de sabah saatlerinde bir binada çıkan yangında, 20 yaşlarında bir kişi hayatını kaybetti.

Kadıköy'de sabah saatlerinde bir binada çıkan yangında, 20 yaşlarında bir kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek ve apartmanda kalanları çıkarmak için büyük mücadele verdi.

Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak içerisinde saat 07.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 1'nci katında yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangına, başta Kadıköy itfaiyesi olmak üzere çevredeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevlerle baş etmeye çalışırken, bir taraftan da üst katlarda kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye uzun uğraşlar sonucu, yangını kontrol altına aldı. Bu sırada merdivenle üst katlara ulaşan itfaiye, vatandaşların güvenliğinden emin oluncaya kadar bir süre bekledi. Yangının kontrol altına alınmasından sonra vatandaşlar, apartmanın merdivenlerinden kontrollü bir şekilde indirildi.

BEKAR ODASINDA KALAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Alevlerin söndürülmesinden sonra dairede kalan gençlerden Y.G.'nin (20) cesedine ulaşıldı. Dairede 8 gencin kaldığı ve yangından hemen sonra çıktıkları öğrenilirken, yangında hayatını kaybeden Y.G.'nin cenazesi ambulansa taşınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kafenin hemen üst kısmına dairelerden uzatılan alanda kalan gençlerin ise dışarı çıktıktan sonra yaşadıklar korku gözlerine yansıdı.

Binadan çıkan Mehmet Başaran, "İçerde uyuyorduk, bir abi bağırdı hemen dışarı koştuk" dedi. Binadan çıkan Abdullah Sarkman ise, "Aşağıdan zile bastılar, biz de balkona çıktık. İçeriyi duman sarmıştı, biz de aşağı inemedik" şeklinde konuştu.

Yangının başladığı dairenin hemen altındaki işyerinin sahibi, "Alt taraftaki dükkan benim. Üst taraftaki alana yatak atmışlar orada yatıyorlar. Orayı blok yapmışlar. Orada bekarlar kalıyor" diye konuştu.

KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
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