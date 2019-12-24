Kadıköy'de 4 katlı bina alev alev yandı
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Kadıköy'de 4 katlı bina alev alev yandı

KADIKÖY'de 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında daire alev alev yandı.

24.12.2019 03:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 03:54
Kadıköy'de 4 katlı bina alev alev yandı
KADIKÖY'de 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında daire alev alev yandı. Dairede yaşayan yabancı uyruklu 1 kişi ise yangın sonrasında olay yerinden kaçtı.

'de 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında yabancı uyruklu 1 kişinin  yaşadığı daire alev alev yandı. Yangın, Fikirtepe Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan  katlı bir binanın 4. katında 02: 30 sıralarında çıktı. Özbekistan uyruklu bir kişinin yaşadığı daireden  alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve ekiplerine bildirdi.  İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı.  Yangın esnasında dairede bulunan ve kendi imkanlarıyla daireden çıkan Özbekistan uyruklu 1 kişi,  daha sonra olay yerinden ayrıldı. ekipleri yanan dairede bir süre soğutma çalışması yaptı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangımın çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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