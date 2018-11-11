Kadıköy'de 31 Bin Seyirci

Kadıköy'de 31 Bin Seyirci

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan müsabakayı 31.216 sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Kadıköy'de 31 Bin Seyirci

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan müsabakayı 31.216 sarı-lacivertli taraftar takip etti. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi 31.216 biletli seyirci izledi. 90 dakika boyunca takımlarına destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)

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