Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın yaralandı
Kadıköy'de bir binanın üçüncü katından düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy'de bir binanın üçüncü katından düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi Nüzhet Efendi Sokak'ta bir apartmanın 3. katından, arkadaki binanın aydınlatma boşluğuna düşen Z.B. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.
Olay sırasında evde bulunan bir kadın ifadesine başvurulmak üzere Kadıköy Polis Merkezine götürüldü.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan