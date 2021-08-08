Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın yaralandı
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Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın yaralandı

Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de bir binanın üçüncü katından düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de bir binanın üçüncü katından düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi Nüzhet Efendi Sokak'ta bir apartmanın 3. katından, arkadaki binanın aydınlatma boşluğuna düşen Z.B. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı kadını bulunduğu yerden çıkararak hastaneye kaldırdı.

Olay sırasında evde bulunan bir kadın ifadesine başvurulmak üzere Kadıköy Polis Merkezine götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın yaralandı
Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın yaralandı
Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın yaralandı
Kadıköy'de 3. kattan düşen kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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