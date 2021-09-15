Kadıköy'de 3 katlı restoranda çıkan yangında yaşanan patlama kamerada

KADIKÖY'de 3 katlı restoranda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın sırasından yaşanan patlama güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, patlama sebebiyle çevredeki iş yerleri de zarar gördü.

Yangın saat 03.15 sıralarında Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Halitağa Caddesi üzerinde bulunan üç katlı restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restoran içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Restoranın kapalı olduğu esnada çıkan yangın esnasında oluşan patlamalar sonrası alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, doğalgaz ve elektrik ekipleri sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki işyerleri de hasar gördü. Kısa sürede alevlerin teslim aldığı restoran küle döndü. Meydana gelen yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Öte yandan yangın esnasında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.