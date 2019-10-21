Kadıköy'de 29 Ekim meşalesi yakıldı

21.10.2019 13:53

Meşale yakma törenine Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Kadıköy'de öğrenim gören öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras, vazgeçilmez bir değerdir. Bu kıymetli, vazgeçilmez hazinenin bekçileri, yılmaz savunucuları olmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş, uygar bir ülke olma yolunda zaman zaman engeller, ihanetler ve saldırılarla da karşılaşsak. laik, demokratik cumhuriyet ve aydınlık bir Türkiye için gece gündüz çalışan, dişiyle tırnağıyla mücadele eden Cumhuriyet çocuklarının varlığı umudumuzu taçlandırıp gücümüze güç katıyor. Cumhuriyet bize ulus olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır. Cumhuriyet demokrasinin yegane kollayıcısı, hak ve özgürlüklerimizin teminatıdır. Dün olduğu gibi bugün de Kadıköy bu değerlere sahip çıkmaya devam ediyor" şeklinde konuştu. Haydarpaşa Garının tarihsel önemine vurgu yapan Odabaşı, "Haydarpaşa bizim geçmişimizi anlatan, geçmişimizden bize miras kalan en büyük tarihi değerlerden biridir. Haydarpaşa sadece bir bina değil, yapıldığı günden bugüne bu toplumun hafızası ve hayalleridir. Anadolu'dan İstanbul'a gelen herkesin İstanbul'da ilk gördüğü yer Haydarpaşa'dır. Onun için dün nasıl Haydarpaşa'ya sahip çıktıysak bugün de sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

MEŞALEYİ GENÇLERLE BİRLİKTE YAKTI

Konuşmasının ardından Odabaşı, meşaleyi gençlerle birlikte yaktı. Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu'nun marşları ile renk kattığı törende öğrenciler marşlara bayraklarıyla eşlik etti. Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu ile hafta boyunca Kadıköy'ün sokaklarında olacak.

BAĞDAT CADDESİ'NDE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Bando ile başlayan etkinlikler söyleşiler, yelken yarışları, klasik otomobil konvoyu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar konserleriyle devam edecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'nde yapılacak yürüyüş oluşturuyor. Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar'da saat 19.00'da başlayacak yürüyüş Caddebostan İskele sokakta son bulacak.

Kaynak: Bültenler