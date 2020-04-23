Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu - Haberler
Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan, Kadıköy, Güncel, Haber

Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında evlerinden çıkamayan Kadıköylüler için bir dizi etkinlik düzenledi.

23.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:17
Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında evlerinden çıkamayan Kadıköylüler için bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinliklerde vatandaşlar balkonlardan, aynı anda gökyüzüne balonlar bıraktı ve Süreyya Operası'nda gerçekleşen "Yüzyılın Çocukları" konserini evlerinden online izlediler.

Kadıköy Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında etkinliklerin dışarıda ve kalabalık alanlarda yapılamaması nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini gökyüzüne taşıdı. İlçenin 21 mahallesinde belediyenin bando ve müzik sistemli araçları sokakları şenlendirdi, bayram coşkusunu evlere taşıdı. Kadıköylü çocuklar da balkon ve pencerelerinden bayrak ve balonları ile bu coşkuya ortak oldu. Saat 15.30'a gelindiğinde tüm mahallelerden aynı anda balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Bayram coşkusunu evlere belediye bandosu taşıdı

Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan şenliğini ilçenin her mahallesine, sokağına taşıdı. Çocukların coşkuyu doyasıya yaşayabilmeleri için evlerin balkonları, camları adeta birer 23 Nisan köşesine dönüştü. Çocuklar evlerindeki malzemelerle balkonlarını, camlarını süsleyerek, yaptıkları resimleri camlarına yapıştırdı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak müzik yapan bandolar, sevilen marş ve şarkılarla sokakları renklendirdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, balkonlarında bulunan vatandaşlara seslenerek, "Bugün burada bu şekilde kutlamak zorunda kaldık bayramımızı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. Daha nice 100 yıllarda, Kadıköylülerle bu bayramı kutlamak dileğiyle" dedi.

Süreyya Operası'nda 23 Nisan konseri

Teknoloji ve internet sayesinde, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda özel bir konser düzenlendi. Online olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından 23 Nisan özel yayınında keman virtüözü Cihat Aşkın, bas bariton Burak Bilgili ve piyanist Birsen Ulucan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı anısına bestelenen, sözü Burak Bilgili'ye, bestesi Cihat Aşkın'a ait olan "Yüzyılın Çocukları" adlı marşı ilk kez icra etti. Marşın ardından sanatçılar; "Ankara'nın Taşına Bak", "Manastır Türküsü", "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" gibi sevilen eserleri de seslendirdiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haberler
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı Haberler
23 Nisan'da kar sürprizi! Bir kentimiz güne beyaz örtüyle uyandı
Yazın telafi eğitimi olacak mı? Bakan merak edilen soruya netlik kazandırdı Haberler
Yazın telafi eğitimi olacak mı? Bakan merak edilen soruya netlik kazandırdı
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haberler
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,94'ten işlem görüyor
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Fettah Can Halil Sezai Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Kadıköy'de 23 Nisan coşkusu: Balonlar gökyüzünde buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 19:19:34. #1.15#
title