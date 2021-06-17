KADIKÖY'DE 23 MİLYON LİRALIK KANSER İLAÇLARINI YURTDIŞINA SATMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KADIKÖY'de çeşitli hastanelerden kanser ilaçlarını dolandırıcılık yöntemiyle çalarak, Hindistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere yurtdışına yasa dışı yolla sattığı belirlenen şüpheli yakalandı.

KADIKÖY'de çeşitli hastanelerden kanser ilaçlarını dolandırıcılık yöntemiyle çalarak, Hindistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere yurtdışına yasa dışı yolla sattığı belirlenen şüpheli yakalandı. Operasyonda piyasa değeri 23 milyon lira olan 598 adet ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Kadıköy'de çeşitli hastanelerden kanser ilaçlarını dolandırıcılık yöntemiyle çalarak özellikle Hindistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına yasa dışı yolla sattığı belirlenen şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyonda sadece hastanelerde kişiye özel verilen ve eczanelerde yasal olarak satışı yapılmayan, kanser tedavisi ile hayati tehlikeye haiz genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan piyasa değeri yaklaşık 23 milyon lira değerinde olan 300 miligramlık 598 adet ilaç ele geçirildi. Polis ekiplerince, yapılan araştırmalarda bu ilaçların yurt dışında farklı ülkelere yasa dışı yollarla çıkartılması için görüşmeler yapıldığı da tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. Ele geçirilen ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı