KADIKOY'DE 2 BALKON GURULTUYLE COKTU; MAHALLELI SOKAGA DOKULDU - Haberler
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KADIKOY'DE 2 BALKON GURULTUYLE COKTU; MAHALLELI SOKAGA DOKULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de 5 katlı binada iki dairenin balkonları kendiliğinden gürültüyle çöktü.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de 5 katlı binada iki dairenin balkonları kendiliğinden gürültüyle çöktü. Mahalleli sokağa dökülürken, olay anında balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Olay, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, binanın 2. ve 3. katındaki dairelere ait balkonlar gürültüyle çöktü. Çökme sonrası sokağa dökülen vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yıkılan balkonlardan arta kalan beton parçalarını demirlerinden ayırırdı. Çökme olayı yaşandığı esnada balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerinde tedbir amaçlı sağlık ekipleri bekledi.

BİNA ESKİ VE DEPREM ÖNCESİ YAPILDI

Sesi duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Can Pokoy, Büyük bir ses duyduk. Binanın iki balkonu yerinden kopmuş. İtfaiyeye haber verdik. Arkadaşlar molozları taşımaya başladı. Çok sağlam gürültü çıktı diyebilirim. Yaralı olmadığını duyduk. Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı ifadelerini kullandı.

KADIKOY'DE 2 BALKON GURULTUYLE COKTU; MAHALLELI SOKAGA DOKULDU

KADIKOY'DE 2 BALKON GURULTUYLE COKTU; MAHALLELI SOKAGA DOKULDU

KADIKOY'DE 2 BALKON GURULTUYLE COKTU; MAHALLELI SOKAGA DOKULDU

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

KADIKOY'DE 2 BALKON GURULTUYLE COKTU; MAHALLELI SOKAGA DOKULDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü

Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
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Haber: KADIKOY'DE 2 BALKON GURULTUYLE COKTU; MAHALLELI SOKAGA DOKULDU - Haberler
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