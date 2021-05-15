Kadıköy'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanacak
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Kadıköy'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Kadıköy'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kadıköy'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kadıköy'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun hikayesi, teknoloji ile geçmişi birleştiren bir kürek ergometresi etkinliğiyle kutlanacak. Kalamış Atatürk Parkı'na yerleştirilecek kürek istasyonlarında gün boyunca 20'şer sporcu kürek çekerek Bandırma Vapuru'nun 726 kilometrelik rotasını tamamlayacak. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da her yaştan vatandaş yaklaşık 12 kilometrelik bisiklet turunda pedal çevirecek.

Etkinlikler kapsamında 18 Mayıs Salı günü 10.00-18.00 saatleri arasında masa tenisi turnuvası olacak. 19 Mayıs günü ise etkinlikler Kalamış Parkı'nda eğitmenler eşliğinde düzenlenecek zumba ile başlayacak. Kadıköylüler eğitmenler eşliğinde saat 11.00'de sosyal mesafe kurallarını gözeterek zumba yapacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayram için özel olarak hazırlanmış tır ve ses sistemi ile donatılmış araçlar Kadıköy'ün 21 mahallesine bayram coşkusunu taşıyacak. Kadıköy Belediyesi'nin Hasanpaşa'da bulunan merkez binasından yola çıkacak tır ve araçlar, marşlar eşliğinde Kadıköy'ün cadde ve sokaklarını şenlendirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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