Kadıköy'de 19.19'da İstiklal Marşı coşkusu

- Kadıköy'de 19.19'da İstiklal Marşı coşkusu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, saatler 19.19'u gösterdiğinde Kadıköylüler tek bir yürek olup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.