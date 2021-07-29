Kadıköy'de 17 yaşında kız çocuğuna iğrenç tacize kadınlardan protesto
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Kadıköy'de 17 yaşında kız çocuğuna iğrenç tacize kadınlardan protesto

Kadıköy'de 17 yaşında kız çocuğuna iğrenç tacize kadınlardan protesto
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de bir kafede parasını kaybeden 17 yaşındaki genç kız, parasını aradığı esnada işletme sahibi tarafından taciz edildi.

Kadıköy'de bir kafede parasını kaybeden 17 yaşındaki genç kız, parasını aradığı esnada işletme sahibi tarafından taciz edildi. İşletme önünde toplanan bir grup kadın, yaşanan olaya tepki göstererek açıklamada bulundu. Öte yandan gözaltına alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bir kafede meydana geldi. Parasını kafe içerisinde kaybeden 17 yaşındaki genç kız parasını aramaya başladı. Kaybettiğini sandığı parayı kıyafetlerinde ve cebinde arayan 17 yaşındaki genç, iddiaya göre işletme sahibi Y.A. tarafından el ile taciz edildi. Tacize uğrayan kız, durumu ailesine bildirdi. Ailesi tarafından polise bildirilen olay sonrası, komşularının iddiasına göre, Y.A isimli şahıs gözaltına alındı. Y.A, polise verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşletme önünde toplanan mahalle sakinleri ise eylem yaparak seslerini duyurdu.

"ALKOLLÜYDÜM, ÖZÜR DİLERİM"

İddiaya göre olayın ardından genç kızın ablası tarafından telefon ile aranan işletme sahibi Y.A, telefonda kızın ablasına o esnada alkollü olduğunu, yaşananlardan ötürü özür dilediğini söyledi.

Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsın serbest bırakılmasına, işletme önünde toplanarak tepki gösteren kadınlardan Nehir Koçan, "Kafenin işletme sahibi, 17 yaşındaki bir kızı taciz ediyor, elle taciz ediyor. Biz asla kendisini bu mahallede istemiyoruz. Bu işletmenin kapatılmasını istiyoruz. Buralardan gitmelerini istiyoruz. Biz, çocuk tacizine, kadın tacizine yeteri kadar artık sınırımız dolmuş, taşmış durumdayız. Biz artık bunların burada barınmasını istemiyoruz. Buradaki tek isteğimiz, bu mekanı kapatıp çocuk tacizcilerini, kadın şiddetine bu kadar meyilli bir işletme sahibinin Yel Değirmeni'nde barınmasını istemiyoruz" dedi.

(Furkan Çon/İHA)

Kadıköy'de 17 yaşında kız çocuğuna iğrenç tacize kadınlardan protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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