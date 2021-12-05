Kadıköy'de 17 bin 717 taraftar yer aldı
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını 17 bin 717 taraftar takip ediyor.
KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçını 17 bin 717 taraftar takip ediyor.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesini Kadıköy'de 17 bin 717 taraftar takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar kale arkalarının büyük kısımlarını doldururken, Fenerium ve Maraton tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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