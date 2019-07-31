Kadıköy'de 14 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de 14 günde girdikleri 15 evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de evlerden hırsızlık yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 15 günde girdikleri 14 evden yaklaşık 40 bin lira, 10 bin dolar ve çok sayıda ziynet eşyasını çalan 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonda 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Daha önce "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler Deniz Ç. ile Kiraz K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelilerin başörtüsü, şapka ve gözlük takarak kendilerini kamufle etmeye çalıştıkları görülüyor.

Kaynak: AA