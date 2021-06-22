Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Yıldıray Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın çatısında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, 60 metrelik merdiven aracıyla müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu