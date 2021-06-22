Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Yıldıray Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın çatısında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 60 metrelik merdiven aracıyla müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 23:06:20. #1.16#

title