KADIKÖY'DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ 30 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR
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KADIKÖY'DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ 30 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ 30 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILARMurat KORKMAZ-İSTANBUL(DHA) Kadıköy'de 100 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosiklet, kimlikleri belirsiz kasklı 2 kişi tarafından çalındı.

KADIKÖY'DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ 30 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR

Murat KORKMAZ-İSTANBUL(DHA) Kadıköy'de 100 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosiklet, kimlikleri belirsiz kasklı 2 kişi tarafından çalındı. 30 saniyde gerçekleştirilen hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, salı sabahı saat 07.00 sıralarında, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre motosiklet ile gelen kimlikleri belirsiz kasklı 2 kişi, site bahçesinde park halinde olan motosikleti, disk ve direksiyon kilidini kırarak, çaldı. Muhittin Kara'nın motosikletini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Motosikletin sahibi Muhittin Kara, "Sitenin bahçe kapısını bozuyorlar. Motosikletin alarmlı disk kilidini ve direksiyon kilidini kırıyorlar. Motoru çalıp, götürüyorlar. İki motor olduğu için arkadaki çalışan motorla benim motoru iterek götürmüşler. Bu aralar Kozyatağı Mahallesi'nde çalınan çok motor oldu. Polisten yardım bekliyoruz. Çok mağduruz, şu anki piyasa değeri 100 bin lira ediyor." diye konuştu. Öte yandan hırsızlık anları sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin gelişleri, disk ve direksiyon kilidini kırarak, motosikleti çalmaları yer alıyor.

KADIKÖY'DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ 30 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR
KADIKÖY'DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ 30 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR
KADIKÖY'DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ 30 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR
KADIKÖY'DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ 30 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR
KADIKÖY'DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ 30 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR
KADIKÖY'DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ 30 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR
KADIKÖY'DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ 30 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR
KADIKÖY'DE 100 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ 30 SANİYEDE BÖYLE ÇALDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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