KADIKÖY'DE 10 KATLI İŞ MERKEZİNDE YANGIN (1) Kadıköy Kozyatağı Hüseyin Çelik Sokak'ta bulunan 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı.

Kadıköy Kozyatağı Hüseyin Çelik Sokak'ta bulunan 10 katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı. Çatıda yapılan çalışma sırasında çıktığı öğrenilen yangına Kadıköy ve Erenköy itfaiyesi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

-------------------Olay yeri-Çatıdaki alevler-İtfaiyenin çalışmaları

-Genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: DHA