Kadıköy'de 10 Kasım'da 'Ata'ya Saygı Zinciri'

Kadıköy'de 10 Kasım'da 'Ata'ya Saygı Zinciri'

Kadıköy'de Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılında binlerce kişi bir araya gelerek "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturacak.

09.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:01
Kadıköy'de 10 Kasım'da 'Ata'ya Saygı Zinciri'

'de 'ün vefatının 81. yılında binlerce kişi bir araya gelerek "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturacak.


"Ata'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi, saat 09.05'TE Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için el ele verecek. 2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen 'Ata'ya Saygı Zinciri'nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturulacak. Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak katılacak. Pazar günü saat 08.00'den itibaren oluşturulacak "Ata'ya Saygı Zinciri"ne tüm vatandaşların davetli olduğu bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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