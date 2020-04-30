KADIKÖY'DE 1 MAYIS 1996'DA ÖLENLER ANILDI

Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişi çeşitli sendikaların üyeleri tarafından anıldı.

Kadıköy'de 1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda ölen 3 kişi çeşitli sendikaların üyeleri tarafından anıldı.

1 Mayıs 1996'da çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Kadıköy Belediyesi önünde toplanan çeşitli sendikalara bağlı grup, pankart açıp sloganlar atarak 3 kişinin öldüğü yere geldi. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından grup adına basın açıklaması yapıldı. Grup adına açıklama yapan TMMOB temsilcisi Cevahir Aydın, 3 yoldaşımızı saygıyla anıyoruz. Onların mücadelesi yolumuza ışık tutuyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl 1 Mayısta meydanlarda buluşamayacağız dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından, 3 kişinin hayatını kaybettiği yere karanfil bırakarak dağıldı.

Kaynak: DHA