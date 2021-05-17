Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHAKadıköy D - 100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA

Kadıköy D - 100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif şeklide yaralanırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe Ankara istikametinde meydana geldi. Elif Gündoğdu'nun kullandığı 34 DIC 647 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan Gündoğdu'yu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaza yapan otomobilin çevresini dubalar koyarak güvenlik önemli aldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Abdullah Gül Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Feyza Aktan Ben Affleck Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Adem Büyük Mesut Özil Şenol Güneş Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 16:58:40. #1.16#

title