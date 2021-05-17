Son dakika haberi: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA KAZA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Gelen son dakika haberine göre Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHAKadıköy D - 100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

Haber-Kamera Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL DHA

Kadıköy D - 100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif şeklide yaralanırken, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe Ankara istikametinde meydana geldi. Elif Gündoğdu'nun kullandığı 34 DIC 647 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan Gündoğdu'yu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaza yapan otomobilin çevresini dubalar koyarak güvenlik önemli aldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı