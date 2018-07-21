Son Dakika! Kadıköy D-100 Karayolu Üzerinde Seyir Halindeki Bir Araçta Yangın Çıktı

Son Dakika! Kadıköy D-100 Karayolu Üzerinde Seyir Halindeki Bir Araçta Yangın Çıktı

Son dakika! Kadıköy D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle trafik durdu.

Son Dakika! Kadıköy D-100 Karayolu Üzerinde Seyir Halindeki Bir Araçta Yangın Çıktı

Kadıköy D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle trafik durdu.

ALEVLERİN BÜYÜMESİYLE YANGIN MEYDANA GELDİ

D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle patlamalar meydana geldi.

TRAFİK DURDU

Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu, itfaiye ekiplerinin araca müdahalesi devam ediyor.


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