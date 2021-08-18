Kadıköy D-100'de tehlikeli yolculuk kamerada

Kadıköy D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklette bulunan 3 çocuk, 2 kadının tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklette bulunan 3 çocuk, 2 kadının tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün saat 14.30 sıralarında plakasız motosikletin sepetine oturan 3 çocuk ve 2 kadın tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. O anlar diğer trafikteki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülendilerini fark eden kadınlar zaman zaman kameraya el salladı. Sepetli motosiklet bir süre ilerledikten sonra Göztepe Köprüsü civarında gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri