Kadıköy D-100'de tehlikeli yolculuk kamerada
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Kadıköy D-100'de tehlikeli yolculuk kamerada

Kadıköy D-100'de tehlikeli yolculuk kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

Kadıköy D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklette bulunan 3 çocuk, 2 kadının tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklette bulunan 3 çocuk, 2 kadının tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün saat 14.30 sıralarında plakasız motosikletin sepetine oturan 3 çocuk ve 2 kadın tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. O anlar diğer trafikteki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülendilerini fark eden kadınlar zaman zaman kameraya el salladı. Sepetli motosiklet bir süre ilerledikten sonra Göztepe Köprüsü civarında gözden kayboldu. 


Kadıköy D-100'de tehlikeli yolculuk kamerada
Kadıköy D-100'de tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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