Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali Sona Erdi

Bu yıl 17.'si düzenlenen Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatro Festivali, İstanbul Kumpanyası'nın sahnelediği "Çiftlikte Patırtı" oyunuyla sona erdi.

İlk oyunu 11 Temmuz'da sergilenen festival, Selamiçeşme Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatro'sunda çocuk tiyatroseverleri ağırladı.

Festival boyunca yaklaşık 11 bin 200 seyirci, 15 gün boyunca farklı ekipler tarafından hazırlanan 15 oyunu görme fırsatı buldu.

Altkat Sanat Tiyatrosu, Tiyatro 34, Tiyatro Roza, Tiyatro Yeni Çizgi ve Tiyatro Minerva gibi ekiplerin yer aldığı festivalin kapanışını İstanbul Kumpanyası yaptı.

Gecede, Tarık Şerbetçioğlu'nun yazdığı, Binnur Şerbetçioğlu'nun yönettiği "Çiftlikte Patırtı" adlı oyun seyircilerin beğenisine sunuldu.

Müziğini Deniz Nida Şener'in yaptığı, yaklaşık 50 dakika süren oyunda, dayanışma ve birlik gibi konulara odaklanıldı.