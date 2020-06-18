KADİKÖY CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIK
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KADİKÖY CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIK

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde, artan vaka sayısına ve yapılan uyarılara rağmen vatandaş kalabalığı devam ediyor.

KADİKÖY CADDEBOSTAN SAHİLİ YİNE KALABALIK
18.06.2020 00:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:59
Kadıköy Caddebostan Sahili'nde, artan vaka sayısına ve yapılan uyarılara rağmen vatandaş kalabalığı devam ediyor. 

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaş kalabalığı son günlerde artan vaka sayısına ve yapılan uyarılara rağmen devam ediyor. Çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı. Çimlere oturan vatandaşlar ise sokak müzisyenlerini dinledi. Yapılan tüm uyarılara ve sahilde devriye görevi yapan polis ekiplerinin anonslarına rağmen bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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