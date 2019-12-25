: Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki yosunlar temizleniyor

25.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:02

Kadıköy'de lodosun Caddebostan Sahili'ne taşıdığı yosunları temizleme çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da son günlerde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle dalgaların taşıdığı yosunlar sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan'dan sahilinin bazı kısımları kızıl yosunlara boyandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Caddebostan Sahili'ndeki yosunları temizleme çalışmasına devam ediyor.

Kaynak: AA

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