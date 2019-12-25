Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki yosunlar temizleniyor
Haberler » Güncel » Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki yosunlar temizleniyor - Haber

Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki yosunlar temizleniyor

Kadıköy'de lodosun Caddebostan Sahili'ne taşıdığı yosunları temizleme çalışmaları sürüyor.

25.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:02

'de lodosun Sahili'ne taşıdığı yosunları temizleme çalışmaları sürüyor.

'da son günlerde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle dalgaların taşıdığı yosunlar sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan'dan sahilinin bazı kısımları kızıl yosunlara boyandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Caddebostan Sahili'ndeki yosunları temizleme çalışmasına devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki yosunlar temizleniyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler