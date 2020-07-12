KADIKÖY CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE MASKE UNUTULDU
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KADIKÖY CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE MASKE UNUTULDU

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde havanın da iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar koronavirüse aldırmadan sahile akın etti.

12.07.2020 00:13 | Son Güncelleme: 12.07.2020 00:48

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde havanın da iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar koronavirüse aldırmadan sahile akın etti. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bazı önlemlerin kaldırılmasıyla başlayan yeni süreçte vaka sayılarında yaşanan artışlara rağmen vatandaşlar maske takmadan Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı sahilde vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise maskelerini çenesinin altında taktı.

"MASKEYE ALIŞTIM"

Caddebostan Sahili'nde ailesi ile birlikte piknik yapan Aytül Duyan, 'Hava çok sıcak, şöyle serin serin oturalım dedik, zaten aileyle beraberiz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, bu kadar yakınız ama biz aile olduğumuz için buna dikkat etmiyoruz. Toplu taşımaya binmiyorum, sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorum, markete gittiğim zaman da koruyorum 1,5 -2 metre mesafe olmasına dikkat ediyorum. Gerektiğinde eldiven takıyorum, maskeyi zaten çıkarmıyorum, çok alıştım, alışmak zorundayım" şeklinde konuştu.

KADIKÖY CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE MASKE UNUTULDU

Kaynak: DHA

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