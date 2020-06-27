Kadıköy Belediyesi üniversite sınavına giren öğrencilerin yanında
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Kadıköy Belediyesi üniversite sınavına giren öğrencilerin yanında

Kadıköy Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren öğrenciler ve velileri için sınavın yapıldığı okulların önüne stantlar kurarak maske, şeker ve su dağıttı.

Kadıköy Belediyesi üniversite sınavına giren öğrencilerin yanında
27.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:11

Kadıköy Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren öğrenciler ve velileri için sınavın yapıldığı okulların önüne stantlar kurarak maske, şeker ve su dağıttı.

Kadıköy ilçesinde bugün YKS'nin ilk ayağı olan TYT sınavının düzenlendiği okulların önünde heyecan vardı. Kadıköy Belediyesi, saat 10.15'te başlayan TYT için sınavın düzenlendiği okulların önünde stant açtı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat edilen sınavda, maskelerini unutan öğrenciler ve velileri için maske ile su ve şeker dağıtıldı. Pazar günü iki oturumun daha yapılacağı sınavda Kadıköy Belediyesi yine okulların önünde bulunarak gençlerin ve velilerin ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kadıköy Belediyesi geçtiğimiz hafta düzenlenen Liselere Giriş Sınavı'nda da sınavın yapıldığı okulların önlerinde stantlar kurarak öğrenci ve velilerin yanında olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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