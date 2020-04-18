Kadıköy Belediyesi'nin 'moral bando'su sokağa çıkma yasağına takıldı: İzin almıştık
Kadiköy Beledyesi, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yerine gezer bandolar oluşturarak sokağa çıkma yasağı süresinde halka moral verme girişimi Kaymakamlık'ın mühahalesine takıldı.
18.04.2020 19:33 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:33
Kadiköy Beledyesi, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yerine gezer bandolar oluşturarak sokağa çıkma yasağı süresinde halka moral verme girişimi Kaymakamlık'ın mühahalesine takıldı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com