Kadıköy Belediyesi'nin 'moral bando'su sokağa çıkma yasağına takıldı: İzin almıştık Kadiköy Beledyesi, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yerine gezer bandolar oluşturarak sokağa çıkma yasağı süresinde halka moral verme girişimi Kaymakamlık'ın mühahalesine takıldı.

Kadiköy Beledyesi, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yerine gezer bandolar oluşturarak sokağa çıkma yasağı süresinde halka moral verme girişimi Kaymakamlık'ın mühahalesine takıldı.View on euronews