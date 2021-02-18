Kadıköy Belediyesi'nde grev yapan işçilerden İBB ekiplerine tepki

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Kadıköy Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve başlayan işçiler, çöpleri toplamak için gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine tepki gösterdi.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Kadıköy Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve başlayan işçiler, çöpleri toplamak için gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine tepki gösterdi. Kadıköy Belediyesi yetkililerinin durumu polise bildirmesi üzerine, işçilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Belediyesi işçileri, 16 Şubat'ta başladıkları grev kapsamında ilçedeki çöpleri toplamama kararı aldı.

Bunun üzerine, Kadıköy Belediyesi, ilçedeki çöplerin toplanması için İBB'den yardım istedi. İBB ekipleri, önceki gece ilçenin ana noktalarındaki çöp konteynerlerini boşaltmaya geldiğinde ise grevdeki çalışanlar tepki göstererek çöplerin toplanmasına karşı çıktı.

Durumun Kadıköy Belediyesi'ne bildirilmesi üzerine yetkililer konuyu polise aktardı. Polis ekipleri, grev kapsamında gece saatlerinde çöplerin toplanmasına karşı çıkan bazı belediye çalışanlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesti.

Öte yandan, Kadıköy Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki birçok noktada çöp konteynerlerinin dolu olduğu görüldü.??????? Grev nedeniyle, özellikle belediye binasının çevresindeki noktalarda çöpler konteynerlerin etrafına taştı.

Grev yapan işçilerin, belediye binası bahçesindeki bekleyişleri de soğuk havaya rağmen sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir