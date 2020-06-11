Kadıköy Belediye binasında intihar girişimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadıköy Belediye binasında intihar girişimi

Kadıköy'de belediye binasına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Kadıköy Belediye binasında intihar girişimi
11.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:23
Kadıköy'de belediye binasına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından intihar teşebbüsünde buluna kişi ikna edilerek aşağıya indirildi. Çevredeki bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden cep telefonlarıyla görüntü çekti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Hasanpaşa'da bulunan Kadıköy belediyesinde meydana geldi. Simitçilik yapan İbrahim A., 6 katlı binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Cama çıkan kişiyi gören çalışanlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler vatandaşlar ve çalışanları uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri de tedbir amaçlı yastık açtı. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bulundu. İntihar girişiminde bulunan İbrahim A.'nın camın kenarında yürüdüğü anlar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

SOSYAL MESAFE KURALINA ALDIRIŞ ETMEDİLEREkiplerin intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmaları sürerken, çevredeki bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden cep telefonlarıyla görüntü çekmeye çalıştı. Polis, güvenlik şeridi çekerek görevliler dışındaki vatandaşları belediye binasından çıkardı. Polisin 1 saat süren çalışmaları sonucu ikna edilerek aşağıya indirilen İbrahim A. ambulansla hastaneye götürüldü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Cem Yılmaz Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Bakan Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Kadıköy Belediye binasında intihar girişimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 17:23:20. #1.15#
title