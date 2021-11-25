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KADIKÖY, BAYRAMPAŞA VE ESENYURT'TAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt'ta 6 ve 20 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt'ta 6 ve 20 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 65 kilo 280 gram skunk, 18 kilo 280 gram sıvı metamfetamin, 5 kilo 980 gram kristalize metamfetamin ve 7 kilo 800 gram aseton ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ve 20 Kasım tarihleri arasında, Kadıköy Bayrampaşa ve Esenyurt'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheliye yönelik 3 farklı operasyon düzenlendi. Ekiplerce adreslere düzenlenen operasyonda, 65 kilo 280 gram skunk, 18 kilo 280 gram sıvı metamfetamin, 5 kilo 980 gram kristalize metamfetamin ve 7 kilo 800 gram aseton ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyon anları kameraya yansırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

KADIKÖY, BAYRAMPAŞA VE ESENYURT'TAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

KADIKÖY, BAYRAMPAŞA VE ESENYURT'TAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

KADIKÖY, BAYRAMPAŞA VE ESENYURT'TAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

KADIKÖY, BAYRAMPAŞA VE ESENYURT'TAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

KADIKÖY, BAYRAMPAŞA VE ESENYURT'TAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

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