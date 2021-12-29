Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy Bağdat Caddesinde süratli şekilde seyir halinde olan bir otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki demir dubalara çarptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Bağdat Caddesinde süratli şekilde seyir halinde olan bir otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki demir dubalara çarptı. Kazaya karışan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Göztepe mevkinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Hünkar Çetintaş kontrolündeki 34 Z 1090 plakalı Peugeot marka otomobil Bağdat Caddesinde süratli şekilde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle cadde kenarında bulunan demir dubalara çarparak kaldırıma çıktı. Süratli şekilde kaldırıma çıkan otomobil, kaldırımda bulunan oturma banklarına çarparak durdu. Kazada sürücü Alper Hünkar Çetintaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 acil ekiplerine ihbar etmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - İSTANBUL

Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı

Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı

Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı

Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı

Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

 Kontrolden çıkan otomobil, iş yerine daldı! Facianın eşiğinden dönülen o anlar saniye saniye kamerada

Kontrolden çıkan otomobil, iş yerine daldı! Facianın eşiğinden dönülen o anlar saniye saniye kamerada

 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü kayıplara karıştı

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title