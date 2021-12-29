Kadıköy Bağdat Caddesinde feci kaza: 1 yaralı

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy Bağdat Caddesinde süratli şekilde seyir halinde olan bir otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki demir dubalara çarptı. Kazaya karışan otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi Göztepe mevkinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Hünkar Çetintaş kontrolündeki 34 Z 1090 plakalı Peugeot marka otomobil Bağdat Caddesinde süratli şekilde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle cadde kenarında bulunan demir dubalara çarparak kaldırıma çıktı. Süratli şekilde kaldırıma çıkan otomobil, kaldırımda bulunan oturma banklarına çarparak durdu. Kazada sürücü Alper Hünkar Çetintaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 acil ekiplerine ihbar etmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - İSTANBUL