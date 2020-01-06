Kadıköy açıklarında demirleyen Rus savaş gemisi görüntülendi
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Kadıköy açıklarında demirleyen Rus savaş gemisi görüntülendi

Rus donanmasına ait Mareşal Ustinov adlı füze gemisi, boğazda şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

06.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:07
Kadıköy açıklarında demirleyen Rus savaş gemisi görüntülendi

Rus donanmasına ait Mareşal Ustinov adlı füze gemisi, boğazda şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sürüklenen gemi römorkör ile Moda açıklarına çekilerek demirledi.


Rus donanmasının Kuzey filosuna ait Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov', Karaköy açıklarında ilerlediği sırada şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başladı. Sürüklenen gemiye kıyı emniyeti römorkörü ile müdahale edildi. Gemi, bir süreliğine Kadıköy Moda açıklarında demirledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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