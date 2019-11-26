Kadıko¨y'de 'Ölmek İstemiyoruz' Eylemi
Kadıköy İskele Meydanı'nda buluşan kadınlar 'asla yalnız yürümeyeceksin', 'ölmek istemiyorum' yazılı dövizler taşıdılar, sık sık 'yasayı uygula kadını yaşat', 'Rabia Naz'a ne oldu', 'kadın düşmanlarından hesap soracağız' şeklinde slogan attılar.
26.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:47
Kadıköy İskele Meydanı'nda buluşan kadınlar 'asla yalnız yürümeyeceksin', 'ölmek istemiyorum' yazılı dövizler taşıdılar, sık sık 'yasayı uygula kadını yaşat', 'Rabia Naz'a ne oldu', 'kadın düşmanlarından hesap soracağız' şeklinde slogan attılar
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Kadıko¨y'de 'Ölmek İstemiyoruz' Eylemi