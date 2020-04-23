Kadıfekale'de havai fişek gösterisi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta da vatandaşlar, saat 21.10'da İstiklal Marşını hep bir ağızdan söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta da vatandaşlar, saat 21.10'da İstiklal Marşını hep bir ağızdan söyledi. Televizyon kanallarından yayımlanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ardından söylenen İstiklal Marşı'na vatandaşlar evlerinden eşlik etti. İzmir'de Kadifekale ve kentin çeşitli noktalarında havai fişekler atıldı. Konak ilçesindeki Karataş semtinde ışık gösterisi yapıldı ve uçan balonlar havaya bırakıldı. Vatandaşlar, ışıklarını yakıp söndürerek coşkuya ortak oldu. Kaynak: AA