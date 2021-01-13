Kadife gömlekler sezonun öne çıkanları arasında yer aldı
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Kadife gömlekler sezonun öne çıkanları arasında yer aldı

13.01.2021 11:50 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:53
Kadife gömlekler sezonun öne çıkanları arasında yer aldı

Hazır giyim markası DeFacto, erkek giyim alışkanlıklarının sezon trendleriyle harmanlandığı Erkek Kış Koleksiyonu olduğunu duyurdu.

Hazır giyim markası DeFacto, erkek giyim alışkanlıklarının sezon trendleriyle harmanlandığı Erkek Kış Koleksiyonu olduğunu duyurdu. Sezonun öne çıkan parçaları arasında günlük şıklığı tamamlayan rengarenk kadife gömlekler yer aldı.

Siyah, lacivert, beyaz, kırmızı ve haki tonların hakim olduğu DeFacto Erkek Kadife Gömlek Koleksiyonu'nun, tasarımlarıyla da dikkat çektiği ifade edildi. Fit ve rahat kesimlerinin yanında tarz görünümleriyle de dikkat çeken kadife gömleklerin; kazakların yanı sıra chino ve denim pantolonlar ile kombinlenerek, günün her saati spor şıklığa vurgu yapılabileceği belirtildi. 

Kadife gömleklere; markanın internet adresinden, mobil uygulamasından ve tüm mağazalarından ulaşılabileceği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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