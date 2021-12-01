Kadıburhanettin Mahallesi Arsa Satış İhalesi - Haberler
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Kadıburhanettin Mahallesi Arsa Satış İhalesi

Habermetre - Haberler | Toplum
Kadıburhanettin Mahallesi Arsa Satış İhalesi

Kadıburhanettin Mahallesi Arsa Satış İhalesiMülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait aşağıda tapu kayıtları ve nitelikleri ile muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ve ihale tarihleri belirtilen taşınmaz mallar;

SİVAS (Habermetre) - Kadıburhanettin Mahallesi Arsa Satış İhalesiMülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait aşağıda tapu kayıtları ve nitelikleri ile muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ve ihale tarihleri belirtilen taşınmaz mallar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine göre Pazarlık suretiyle usulüyle ayrı ayrı satılacaktır. 07. 12. 2021 - 10. 30

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