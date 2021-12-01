Kadıburhanettin Mahallesi Arsa Satış İhalesi

SİVAS (Habermetre) - Kadıburhanettin Mahallesi Arsa Satış İhalesiMülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait aşağıda tapu kayıtları ve nitelikleri ile muhammen bedeli, geçici teminat tutarı ve ihale tarihleri belirtilen taşınmaz mallar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine göre Pazarlık suretiyle usulüyle ayrı ayrı satılacaktır. 07. 12. 2021 - 10. 30

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