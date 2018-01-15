Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde kalitenin yükseltilmesi amacıyla hazırlanan "Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi" projesi kapsamında, Şarkışla ilçesinde öğrenci meclisi başkanı seçimi yapıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Seminer Salonu'nda yapılan seçimlerde Sefil Selimi Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Aleyna Taş, Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Proje başkanlığına seçildi.

Taş,kendisine oy veren arkadaşlarına teşekkür ederek, Kadı Burhanettin ruhuyla yoğrulmuş, milli benlik ve beraberlik duyguları içerisinde örf, adet ve dinine bağlı geçmişinden feyzalıp geleceğe umutla bakan, araştıran, geliştiren, ülkesini seven ahlaklı bir gençlik hedeflediklerini söyledi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş ise başkanlığa seçilen Aleyna Taş'ı tebrik ederek yapılacak olan çalışmalarda başarılar diledi.

Programa Şarkışla Belediye Başkan Vekili Cihat Gündoğdu, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç, okul aile birliği başkanları ve Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi üyeleri katıldı.