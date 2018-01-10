Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi" Projesi

Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitimde kalitenin yükseltilmesi amacıyla hazırlanan "Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi" Projesinin tanıtımı, Suşehri ilçesinde yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Sivas genelinde başlatılan proje hakkında bilgi verdi.

Projenin başarılı olacağına inandıklarını belirten Uzunoğlu, "Temel beklentimiz öğrencilerin yüzünün gülmesi, velinin yüzünün gülmesi ve öğretmenlerimizin bundan manevi haz almalarıdır. Bu sebeple öğrenci ve öğretmen işbirliğinin artırılması ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla bu projenin hayata geçirilmiş oldu." dedi.



Yapılan oylama sonucunda Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi Proje başkanlığına Kazım Ayan Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Çağrı Ozan Görücü seçildi.