KADES uygulamasını 979 bin kişi indirdi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasını bugüne kadar 979 bin kişinin indirdiğini ve 1 milyon hedefine 21 bin kişi kaldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasını bugüne kadar 979 bin kişinin indirdiğini ve 1 milyon hedefine 21 bin kişi kaldığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KADES uygulamasını indirme sayısı 979 bin oldu. 1 milyon indirme hedefimize 21 bin kaldı. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı