KADES uygulamasını 979 bin kişi indirdi
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KADES uygulamasını 979 bin kişi indirdi

11.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:15
KADES uygulamasını 979 bin kişi indirdi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasını bugüne kadar 979 bin kişinin indirdiğini ve 1 milyon hedefine 21 bin kişi kaldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasını bugüne kadar 979 bin kişinin indirdiğini ve 1 milyon hedefine 21 bin kişi kaldığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KADES uygulamasını indirme sayısı 979 bin oldu. 1 milyon indirme hedefimize 21 bin kaldı. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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